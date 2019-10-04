Такие легкие деньги – Головкин о бое с Конором Макгрегором и ключе к победе над Канело

Головкину задавали разные интересные вопросы, на которые он отвечал на английском языке.

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин уже в эту субботу (утро воскресенья по казахстанскому времени) может снова стать чемпионом мира. Он выйдет на ринг Madison Square Garden в Нью-Йорке, чтобы оспорить вакантный титул IBF с украинцем Сергеем Деревянченко. В преддверии этого события GGG проводит автограф-сессии, встречи с фанатами, а также принял участие в программе Dan Patrick Show, передает Zakon.kz.

Головкину задавали разные интересные вопросы, на которые он отвечал на английском языке. В частности, его спросили, хотел бы он провести бой с ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором по правилам бокса.

- Конечно! Все бы хотели! Такие легкие деньги. Но UFC - это уже другое. Если бы я пошел по правилам UFC, это был бы большой подарок для Конора. А вот если Конор пойдет драться по правилам бокса - это большой подарок для меня, - сказал Головкин.

Также казахстанский боксер сообщил, что есть единственный способ победить Сауля "Канело" Альвареса, который лишил его со второй попытки титулов чемпиона мира WBA и WBC.

- В моей ситуации, если я выхожу на ринг, я знаю, что мне нужен только нокаут. Если я не побью нокаутом, 99 процентов, что я проиграю. Это ужасно. Боится ли он меня? Не знаю. Позвоните ему, спросите. (смеется), - сказал Головкин.

После эфира GGG побывал на первом в нынешнем сезоне НХЛ матче "Нью-Йорк Рейнджерс", анонсировав это событие в эфире передачи.

- Я хочу пойти на игру "Рейнджерс", потому что я поддерживаю эту команду, мой сын - большой фанат "Рейнджерс". Первая игра сезона, я хочу это посмотреть. Мне нравится этот вид спорта. Когда-то я играл в хоккей, когда еще учился в школе, но не сейчас. Очень опасно. Моя страховая компания скажет: "Пожалуйста, Геннадий, нет!", - отметил GGG.

- Но вы бы могли драться на льду.

- Нет-нет, я не тафгай. (смеется) Мне нравится стиль Сидни Кросби. В прошлом сезоне, например, Никита Кучеров, россиянин, отлично выглядел.

Добавим, что Стриминговый сервис DAZN назвал точное время начала вечера бокса в Нью-Йорке, в главном событии которого вечером 5 октября (утром 6го по казахстанскому времени) казахстанец Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) и украинец Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) разыграют вакантные титул чемпиона мира в среднем весе по версии одной из четырех авторитетнейших в боксе организаций IBF, а также второстепенной IBO.

Шоу пройдет на арене Madison Square Garden. На данный момент в андеркарте заявлено 8 поединков. По казахстанскому времени вечер бокса Головкин - Деревянченко пройдет уже утром 6 октября. Первый из боев стартует в 05:00, поединки главного карда начнутся в 07:00, а ориентировочно в 09:00 на ринг выйдут участники главного события.

В одном из них выступит казахстанец Али Ахмедов (15-0, 11 КО), который в рамках второго среднего веса в 10-раундовом поединке встретится с американцем Эндрю Эрнандесом (20-7-2, 7 КО).

Другие пары выглядят так:

Исраил Мадримов (3-0, 3 КО), Узбекистан - Алехандро Баррера (29-5, 18 КО), Мексика. Формат поединка - десять раундов в первом среднем весе.

Марко Антонио Дельгадо (5-1, 4 КО), США - Джозеф Уорд, Ирландия, шестираундовый поединок состоится в рамках полутяжелого веса.

Иван Баранчик (19-1, 12 КО), Беларуси - Габриэль Брасеро (25-3-1, 6 КО), Пуэрто-Рико. Поединок первого полусреднего веса рассчитан на десять раундов.

Брайн Себало (10-0, 5 KO), США - Хавьер Албоника, США, восьмираундовый поединок.

Никита Абабий (6-0, 5 KO), США Исия Селдон (13-2-1, 4 KO), США. Их поединок состоится во втором среднем весе и будет рассчитан на шесть раундов.

Камил Шеремет (20-0, 4 КО), Польша - Оскар Кортес (27-4, 14 КО), Мексика, средний вес.

Подготовил Альберт Ахметов

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