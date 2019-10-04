"Развращал дедушка". Полиция прокомментировала заявление 19-летней девушки

Полиция просит девушку обратиться в ДП Жамбылской области.

Полиция Жамбылской области распространила комментарий по заявлению в СМИ жительницы Шу о совершении в отношении ее развратных действий, передает Zakon.kz.

- В средствах массовой информации было опубликовано заявление 19-летней жительницы города Шу Жамбылской области о совершении развратных действии дедом по материнской линии. Однако данный факт не зарегистрирован в Департаменте полиции Жамбылской области, а также отсутствует заявление в письменной или устной форме, - сообщили в пресс-службе ДП региона.

В связи с этим полиция просит девушку обратиться в ДП Жамбылской области или позвонить по телефонам доверия: 8 (7262) 43-05-22, 43-14-03.

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