"Развращал дедушка". Полиция прокомментировала заявление 19-летней девушки
Полиция просит девушку обратиться в ДП Жамбылской области.
Фото : Общественное достояние4 октября 2019, 11:39
Полиция Жамбылской области распространила комментарий по заявлению в СМИ жительницы Шу о совершении в отношении ее развратных действий, передает Zakon.kz.
- В средствах массовой информации было опубликовано заявление 19-летней жительницы города Шу Жамбылской области о совершении развратных действии дедом по материнской линии. Однако данный факт не зарегистрирован в Департаменте полиции Жамбылской области, а также отсутствует заявление в письменной или устной форме, - сообщили в пресс-службе ДП региона.
В связи с этим полиция просит девушку обратиться в ДП Жамбылской области или позвонить по телефонам доверия: 8 (7262) 43-05-22, 43-14-03.
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