Школьная учительница повесилась в лесу
По данному факту ведется досудебное расследование.
Фото : 34.ua4 октября 2019, 12:25
Учитель повесилась в лесу. Случай произошел 16 сентября в Теректинском районе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".
Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 17 сентября в 09.30 в 100 метрах от дома в селе Новая Жизнь Теректинского района в лесном массиве был обнаружен труп женщины.
- 21-летняя девушка повесилась. В ходе расследования было установлено, что она работала в школе учителем. 16 сентября в 08.00 она выехала на своем авто на работу, а вечером домой не вернулась, на телефонные звонки не отвечала. Повешенную девушку обнаружил сосед, когда выносил мусор, - пояснили в ведомстве.
Стоит отметить, что по данному факту ведется досудебное расследование по ст. 105 ч. 1 УК РК "Доведение до самоубийства".
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