Подозреваемый в развращении девочки в Шымкенте состоит на учете – полиция
В ходе расследования заявлений от других лиц в отношении этого же лица в посягательствах на половую неприкосновенность детей не поступало.
Фото : pixabay.com4 октября 2019, 12:39
По заявлению жителя Шымкента о развращении малолетней девочки Департаментом полиции зарегистрировано уголовное дело, передает Zakon.kz.
Как сообщили стражи правопорядка, расследование ведут по ч.1 ст.124 УК РК.
- По результатам судебно-медицинской экспертизы на теле несовершеннолетней девочки телесных повреждений, характерных для действий сексуального характера, не установлено. Согласно сведениям психоневрологического диспансера подозреваемый состоит на учете. В целях определения опасности для общества следствием в отношении него назначена судебно-психиатрическая экспертиза, - рассказали в Департаменте полиции.
В ходе расследования заявлений от других лиц в отношении этого же лица в посягательствах на половую неприкосновенность детей не поступало.
В полиции добавили, что дело находится на контроле прокуратуры и департамента полиции города.
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