Как почистить утюг в домашних условиях

Шесть способов на любой вкус помогут вернуть прибору первозданный вид.

После покупки утюг недолго радует нас блеском и чистотой. Погладили шёлковую блузку при неправильной температуре — привет, пригар. Залили воду из-под крана — здравствуй, накипь.

Перед тем как приступить к чистке утюга, определите, какой именно способ подойдёт для вашей техники. Керамическую или тефлоновую подошву, например, нельзя тереть абразивами. Используйте более щадящие методы из указанных ниже.

Способ 1. Соль



Насыпьте на лист бумаги соль ровным слоем и водите по ней горячим утюгом, пока чернота не сойдёт.

Способ 2. Парафиновая свеча



Свечку оберните хлопчатобумажной тканью и потрите круговыми движениями раскалённую подошву утюга. Держите прибор над поддоном или слоем газет: в процессе свеча будет плавиться, парафин будет стекать вниз.

Будьте внимательны, если рабочая поверхность вашего утюга рельефна или имеет отверстия для пара. Парафин может попасть в углубления и при последующей глажке испачкать ваши вещи.

После победы над пригаром тщательно удалите остатки грязи и расплавленной свечи.

Способ 3. Перекись водорода



Смочите в 3-процентной перекиси водорода ватный тампон или кусок материи. Тщательно и с усилием оттирайте тёмные пятна с поверхности холодного утюга. Перекись поможет растворить налёт и облегчит его удаление.

Способ 4. Столовый уксус



Смочите в уксусе ватный тампон и протрите подошву холодного утюга. Если пригар сильный, добавьте в уксус нашатырный спирт в пропорции 1 : 1.

Если это не помогло, пропитайте уксусом ткань и накройте ею рабочую поверхность прибора на несколько часов. За это время налёт смягчится. Удалите его губкой или мягкой щёткой.

Способ 5. Пищевая сода



Растворите несколько ложек соды в стакане воды, смочите в этом растворе кусок материи и протирайте им холодную поверхность утюга. По окончании очистите утюг от разводов влажной губкой.

Способ 6. Жидкость для снятия лака



Если к подошве утюга прилип кусочек полиэтилена, его можно удалить с помощью жидкости для снятия лака. При чистке старайтесь не задеть пластмассовые части утюга: вещества в составе жидкости могут их повредить.

Никогда не используйте для чистки утюга наждачку, нож или другие острые предметы! Это царапает подошву и может привести к неправильной работе прибора.

Источник: Лайфхакер

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!