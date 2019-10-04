Аким Усть-Каменогорска: На угольных тупиках города нет никакого ажиотажа

Отгрузка угля ведется в плановом порядке.

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар проверил процесс отгрузки угля населению, сообщает пресс-служба акимата региона.

Стоит отметить, что отгрузка угля ведется в плановом порядке. На сегодняшний день в город уже поставлено 80 процентов потребности населения в твердом топливе. Общий объем составляет 248 000 тонн на один отопительный сезон.

- С мая месяца мы активно призывали население к покупке топлива до осенних заморозков. Как правило, жители начинают приобретать уголь с наступлением первых холодов. Кроме того, в тупики Усть-Каменогорска приезжают желающие купить твердое топливо из районов. Но ажиотажа как такового нет. Чтобы и в дальнейшем был порядок, организовали дежурство сотрудников акимата и полиции, - уточнил аким.

- В этом году мы вне очереди отгружаем уголь для социально уязвимых слоев населения. Это вызывает недовольство среди приезжих перекупщиков. Некоторые пытаются спровоцировать конфликт или пролезть без очереди. Однако, мы отслеживаем очередность. В целом, отгрузка проходит спокойно, - сказал директор тупика Нуржан Казиев.

Дежурные от акимата и полиции будут регулировать очередность и пресекать попытки вывоза угля без очереди.

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