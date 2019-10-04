К 2030 году население Алматы может достичь 5 миллионов – Сагинтаев

Горадминистрация ставит перед собой долгосрочную задачу стать глобальным городом и войти в топ-100 мегаполисов по качеству жизни и экономическим возможностям.

Население Алматы вместе с пригородами уже сейчас приближается к 3 миллионам, а к 2030 году может достичь 5 миллионов. Об этом сказал глава мегаполиса Бакытжан Сагинтаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Он отметил, что в Алматы базируется треть крупнейших компаний-налогоплательщиков Казахстана, более 30 транснациональных компаний, 86% головных офисов банков, 43% совместных предприятий и крупные международные организации. Алматы самый развитый мегаполис Центральной Азии с экономикой в 36 миллиардов долларов.

- Мы ставим себе долгосрочную задачу стать глобальным городом и войти в топ-100 мегаполисов по качеству жизни и экономическим возможностям. Население Большого Алматы вместе с пригородами уже сейчас приближается к 3 миллионам, а к 2030 году может достичь 5 миллионов, — сказал Бакытжан Сагинтаев.

Он также добавил, что на реализацию трехлетнего плана "Новый Алматы" по развитию окраин до городских стандартов потребуется около 800 млрд тенге бюджетных и частных инвестиций, что обеспечит рост налогов для реализации городских инициатив и повышение благосостояния алматинцев.

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