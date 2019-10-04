Курсы валют на выходные дни
Средневзвешенный курс доллара составил 388,89 тенге (-0,32).
Фото : ftime.by4 октября 2019, 15:54
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 388,89 тенге (-0,32).
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,9853 тенге (+0,0033), объем торгов 10 млн рублей.
В обменниках курс доллара - 388,7-390,1 тенге, евро - 426,9-428,9 тенге, рос.рубля - 5,99-6,05 тенге.
В торгах приняли участие 10 членов KASE.
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