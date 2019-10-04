Курсы валют на выходные дни

Средневзвешенный курс доллара составил 388,89 тенге (-0,32).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 388,89 тенге (-0,32).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,9853 тенге (+0,0033), объем торгов 10 млн рублей.

В обменниках курс доллара - 388,7-390,1 тенге, евро - 426,9-428,9 тенге, рос.рубля - 5,99-6,05 тенге.

В торгах приняли участие 10 членов KASE.

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