Экс-надзирателя, от которого осужденная Слекишина родила дочку, вернут за решетку

Судебная коллегия приняла решение об отмене постановления Жарминского районного суда и отказе в удовлетворении ходатайства осужденного Хакимова о замене наказания.

Апелляционной инстанцией Восточно-Казахстанского областного суда рассмотрена частная жалоба потерпевшей Слекишиной Натальи на постановление Жарминского районного суда о замене наказания осужденному Руслану Хакимову, передает Zakon.kz.

Как пояснила судья-координатор по взаимодействию со СМИ Восточно-Казахстанского областного суда Назгуль Рахметуллина, пропущенный срок обжалования для потерпевшей был ранее восстановлен судом, поскольку она не получила направленное извещение о судебном заседании.

- Судебная коллегия выслушала осужденного и потерпевшую, принявших участие в заседании посредством ВКС (прим.: видео-конференц связи), тщательно исследовала представленные документы, в том числе отсутствовавшее в личном деле осужденного решение Турксибского районного суда Алматы о взыскании в пользу потерпевшей компенсации морального вреда, которое состоялось после вынесения приговора. Согласно требованиям закона при решении вопроса о замене наказания учитываются не только наличие поощрений, положительной степени поведения, но и принятие мер по возмещению ущерба, - пояснила Назгуль Рахметуллина.

С учетом выявленного обстоятельства: отсутствия возмещения причиненного преступлением морального вреда, судебная коллегия приняла решение об отмене постановления Жарминского районного суда и отказе в удовлетворении ходатайства осужденного Хакимова о замене наказания.

В конце сентября стало известно, что осужденный Хакимов условно-досрочно вышел на свободу. Потерпевшая Слекишина заявила, что не была в курсе данного факта.

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