Назначен завотделом внешней политики и международных связей администрации Президента РК

Им стал Кусаинов Даулетбек.

Кусаинов Даулетбек Каирбекович назначен заведующим отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

- Назначить Кусаинова Даулетбека Каирбековича заведующим Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан, - говорится в распоряжении главы государства.

Также Нурышев Шахрат Шакизатович назначен первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.

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