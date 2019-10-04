На 2,5 млн оштрафовали руководство больницы за неперечисление пенсионных взносов сотрудников

Все пенсионные взносы работников больницы были переведены в пенсионный фонд.

В Атырауской области сотрудники проектного офиса "Атырау-адалдық алаңы" совместно с членами специальной мониторинговой группы при Департаменте Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) провели мониторинг в областной детской больнице областного Управления здравоохранения и выявили ряд проблем, сообщает Zakon.kz.

- Согласно пояснению персонала больницы, пенсионные взносы не полностью и несвоевременно поступают в пенсионные фонды. По некоторым сотрудникам больницы пенсионные взносы с июня не переведены в фонд. При этом бухгалтерский отчет больницы был передан на аутсорсинг и заключен контракт с ТОО "КазФин" услуг аутсорсера, - говорится в сообщении.

Как отмечается, тем самым, были ущемлены прав граждан по трудовому и пенсионному законодательству.

В свою очередь Антикоррупционной службой внесены рекомендации в адрес уполномоченного органа о принятии мер, по результатам которых 25 сентября Департаментом госдоходов в отношении областной детской больницы составлен протокол по п.7 ст.91 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение законодательства о пенсионном обеспечении, а также неисполнение обязанностей по выплате государственных пособий) и был наложен штраф в размере 2 500 003 тенге, все пенсионные взносы работников больницы были переведены в фонд.

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