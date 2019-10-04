Хотела повеситься. Военнослужащий спас девушку

Он снял девушку с петли и оказал первую медицинскую помощь.

В Караганде военнослужащий Нацгвардии снял девушку с петли, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- Вчера вечером в Караганде около 18.50 минут, возвращаясь со службы домой, военнослужащий воинской части 5451 Нацгвардии рядовой Максат Жакупбеков увидел взволнованную девушку возле подъезда своего дома. Открыв дверь, она мгновенно забежала в подъезд. Почувствовав что-то неладное, гвардеец пошел вслед за ней. Поднимаясь по лестнице, Максат тут же услышал крики о помощи. Не теряя ни секунды, Жакупбеков побежал в сторону доносящего голоса и увидел ту же девушку, быстро забежавшую в подъезд. На вопрос: "что случилось?" девушка пояснила, что ее подруга повесилась в ванной, - говорится в сообщении пресс-службы Национальной гвардии РК.

Гвардеец забежал в квартиру, взял нож на кухне и перерезал веревку. Снял девушку с петли, оказал первую медицинскую помощь - искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Прощупав пульс, вызвал карету скорую помощь.

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