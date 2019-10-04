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Машина всмятку, двое погибших. ДТП произошло в Нур-Султане

Установлено, что легковая автомашина, выехав на полосу встречного движения, допустила столкновение с грузовым авто.

Фото : kris_p_brothers_official4 октября 2019, 17:28

В столице произошло смертельное ДТП, передает Zakon.kz.

Последствия аварии распространяют в соцсетях. На кадрах видна легковая машина, от которой осталась груда металла.

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В Караганде в районе Аэропорта произошло сильное ДТП! Друзья, берегите себя, вас ждут дома☝????

Публикация от Kris P Brothers Official (@kris_p_brothers_official) 3 Окт 2019 в 9:16 PDT

В пресс-службе ДП Нур-Султана сообщили, что авария произошла 3 октября, в 6.30 на мосту по объездной трассе в сторону Аэропорта (Караганда - Нур-Султан). Столкнулись Тoyota Camry и грузовик Shansi Man.

- Установлено, что легковая автомашина, выехав на полосу встречного движения, допустила столкновение с грузовым авто. От полученных травм на месте ДТП скончались водитель и пассажир автомобиля Toyota Camry. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 ч. 4 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, - сообщили в полиции.


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