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Контрабанду на 42 миллиона тенге уничтожили в Алматинской области

Большая часть уничтоженных товаров – запрещенные товары медицинского назначения и лекарственные средства.

Фото : newsone.ua4 октября 2019, 17:33

Департаментом госдоходов по Алматинской области при инвентаризации задержанных (контрабандных) товаров, помещенных на временное хранение, определено почти 36 тонн груза, запрещенных к ввозу и подлежащих уничтожению, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Общая стоимость этих грузов по предварительным подсчетам составила 42 миллиона тенге. По ним принято решение об их уничтожении.

- Большая часть из них – это запрещенные товары медицинского назначения и лекарственные средства. Такие, как бензилпенициллин, "ДИНГУА-ГУА", "JETHEWKS". Также уничтожению подлежат ввезенные контрабандным путем сигареты. С 4 октября 2019 года Департаментом совместно с СВХ ТОО "Kazakh Terminal Zharkent" проводится работа по уничтожению задержанных товаров на основании заключений государственной экологической экспертизы при соблюдении установленного регламента и выполнении природоохранных мероприятий, – в пресс-службе областного ДГД.

Уничтожение происходит в Алматы на территориях ТОО "KazRecycling" и ТОО "Медицинский центр Эгида".


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