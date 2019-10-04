Мужчина 29 лет питается консервами

Хьюгс работает водителем и доставляет еду.

32-летний Колстон Хьюгс (Colston Hughes) из английского города Дурсли, графство Глостершир, уже больше 29 лет не может есть приготовленную пищу из-за расстройства избирательного питания, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Metro.

Мужчина утверждает, что ему становится плохо от вида, запаха и текстуры прошедших термическую обработку продуктов. С двух лет его тошнило, если он пытался съесть что-то приготовленное. В детстве он отдавал школьный обед сестре, а сам почти все время ходил голодным. Хьюгс чаще всего ест тосты, спагетти из банки, консервы, кукурузные хлопья, снеки и десерты.

Два года назад британец обратился к врачу. Доктора подозревали синдром дефицита внимания и гиперактивности, но не сказали ничего о его диете и перенаправили к психиатрам. У Хьюгса диагностировали расстройство избирательного питания. Он не стал продолжать лечение, так как считает, что врачи в их городе недостаточно компетентны.

Мужчина до сих пор страдает от своих пищевых предпочтений, но сохраняет здоровый вес и старается быть активным. Перед походом в тренажерный зал он пьет протеиновые коктейли.

В настоящее время Хьюгс работает водителем и доставляет еду. Он женат, у них с женой четверо детей. Его трехлетняя дочь Холли тоже проявляет симптомы расстройства избирательного питания. Этот факт беспокоит Хьюгса. Девочка может есть картошку фри, горох, сладкую кукурузу и ветчину, которые не ест ее отец.

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