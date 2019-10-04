Вице-министр здравоохранения принесла соболезнования семье погибшего младенца

Министр здравоохранения предложил освободить от занимаемой должности начальника областного управления здравоохранения.

Вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева выразила соболезнования семье и матери умершего в Атырау ребенка, передает Zakon.kz.

- Атырауский областной перинатальный центр относится к областному управлению здравоохранения. В связи с этим министр здравоохранения после того как стали известны такие факты, вчера предложил освободить от занимаемой должности начальника областного управления здравоохранения. На что она сказала, что сама планирует это сделать, - отметила Актаева.

Заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула сообщил о том, что врачей областного перинатального центра в Атырау подозревают в убийстве новорожденного ребенка. После рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, однако по факту ребенок был жив. После подачи ребенком признаков жизни врачи, имея возможность принять неотложные меры по его реанимации, решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать.

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