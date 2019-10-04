Сокрытие доходов. Более 3 тыс. семей отменили адресную соцпомощь

Они должны вернуть в бюджет 296 млн 985 тыс. тенге.

В Алматинской области в связи с сокрытием доходов прекращены выплаты адресной социальной помощи (далее – АСП) 3 тыс. 304 семьям, они должны вернуть в бюджет 296 млн 985 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Заместитель руководителя Управления координации занятости и социальных программ (далее – УКЗСП) Алматинской области Бахыт Джаксыбаева рассказалао фактах обмана сотрудников социальных служб жителями региона. По ее словам, при назначении АСП наиболее распространенным нарушением является сокрытие реальных доходов.

- В настоящее время нами произведен перерасчет выплаченных сумм АСП 6 тыс. 151 семье на сумму более 85 млн 525 тыс. тенге. Кроме того, в связи с сокрытием доходов прекращены выплаты социальной помощи 3 тыс. 304 семьям, которые должны возместить в бюджет 296 млн 985 тыс. тенге, из них уже возмещено 24 млн. 52 тыс. тенге. Также до выяснения обстоятельств по фактам расхождения доходов приостановлены выплаты адресной социальной помощи 1 тыс. 150 семьям. 217 семьям индивидуальных предпринимателей, получающим адресную социальную помощь, выплаты прекращены. Они должны возместить ущерб государству на сумму 40 млн 900 тыс. тенге, – сообщила Бахыт Джаксыбаева.

По ее информации, 93 из 117 семей, имеющих недвижимое имущество общей площадью более 100 кв. метров, прекращены выплаты АСП. Оставшиеся 24 семьи являются нуждающимися в социальной помощи.

- Многодетной семье из Карасайского района 28 апреляназначена АСП с на сумму 1 млн 203 тыс. 456 тенге, из которых фактически было выплачено 300 тыс. 864 тенге. В ходе посещения выявлено, что данная семья проживает в новом доме общей площадью более 100 кв. метров, материальное положение семьи хорошее, глава семьи является индивидуальным предпринимателем. При назначении АСП был заявлен доход 220 тыс. тенге за 1 квартал. При проведении проверки на предмет правомерности получения соцпомощи, выявлено, что доходы за первый квартал составили 12 млн 667 тыс. тенге, соответсвенно среднедушевой доход составил 703 тыс. 722 тенге на каждого члена семьи, что превышает черту бедности в 33,8 раза, – рассказала заместитель руководителя регионального УКЗСП.

По информации Джаксыбаевой, аналогичные факты были выявлены и в других районах Алматинской области. Также в целях получения соцпомощи незаконным путем некоторые жители региона пытались скрыть фактический адрес проживания либо адрес временной регистрации.

Напомним, в результате мониторинга правильности назначения и выплаты АСП выявлено, что более 73 тыс. получателей адресной соцпомощи предоставили недостоверные сведения о доходах.

В этой связи Министерством совместно с акиматами проводится работа персонально по каждому выявленному факту, недопущению нарушений и пересмотру неправомерно назначенных выплат в нарушение Закона РК «О государственной адресной социальной помощи». Работа в данном направлении продолжается.

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