В Костанае прохожие поймали педофила, избившего 11-летнюю девочку

Сейчас 28-летний мужчина, состоящий на учете как "токсикоман", водворен в ИВС.

В Костанае к поощрению будут представлены граждане, которые оказали содействие в раскрытии тяжкого преступления – покушения на изнасилование несовершеннолетней. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет автор, преступление было совершено 2 октября 2019 года. Примерно в час дня на пульт 102 поступило сообщение, что на пересечении улиц Алтынсарина - Назарбаева неустановленный парень напал на 11-летнюю девочку и избил ее.

В течение нескольких минут следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия. На месте полицейские обнаружили избитую 11-летнюю девочку. Она сразу была доставлена в детскую областную больницу.

- Также на месте происшествия находилась женщина, которая видела, как неизвестный мужчина избивал ребенка. Женщина стала кричать и звать на помощь. На крик подбежали несколько парней. Подозреваемый в это время стал убегать. За ним побежали парни, которые вместе с подъехавшим полицейским патрулем задержали подозреваемого, – написал автор поста.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения предусмотренного ст. 120 ч. 4 и ст. 24 УК РК. Санкция статьи предусматривает наказание от 15 до 20 лет

Подозреваемый 28-летний житель города Костаная, состоящий на учете как "токсикоман", задержан в порядке ст.128 УПК РК и водворен в ИВС УП Костаная.

- Сегодня в области полиции активно помогают более 500 человек. С начала года ими выявлено 12 преступлений и 400 административных правонарушений. За активное участие в охране общественного порядка было поощрено 110 помощников полиции, – дополнил Бекет Аймагамбетов.

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