Врачей приговорили к штрафам и лишению свободы за коррупцию в регионах Казахстана

Другой факт, по информации антикоррупционной службы, произошел на неделе - начато досудебное расследование в отношении бывшего главврача детской, который похитил бюджетные средства в размере 38,5 млн тенге.

Трех должностных лиц решением суда приговорили к штрафам и лишению свободы за коррупционные преступления в регионах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

- Осужден к штрафу в размере 23,7 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе руководитель Атырауского отделенческого управления по охране общественного здоровья на транспорте Шин за получение взятки в размере 336 тыс.тенге, - сообщил на брифинге заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула.

Другое судебное дело, по его словам, завершилось в Западно-Казахстанской области , где к 5 годам лишения свободы с пожизненным лишением права работать на госслужбе осуждена руководитель филиала Республиканского госпредприятия "Национальный центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения "Центр дезинфекции по Западно-Казахстанской области" Умаргалиева.

- Похитила 6,6 млн тенге путем незаконного списания товарно-материальных ценностей. В Акмолинской области к штрафу в размере 5 млн тенге осужден главный врач Зерендинской центральной районной больницы Жангалов, который похитил 1,6 млн тенге для возмещения личной задолженности из бюджетных средств больницы, - добавил замглавы Агентства.

Он также сообщил, что на этой неделе Антикоррупционной службой города Шымкент начато досудебное расследование в отношении бывшего главного врача областной детской больницы Туркестанской области.

- Он похитил бюджетные денежные средства в сумме 38,5 млн тенге, путем их обналичивания через аффилированные предприятия под предлогом оказания услуг текущего ремонта зданий и помещений больницы. Всего с 2017 года по настоящее время в отношении работников здравоохранения зарегистрировано 254 коррупционных преступлений, осуждено 77 лиц, - заключил Шынгыс Кабдула.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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