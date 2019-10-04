Требования к учету товаров и правилам учета утвердили в Казахстане

Уполномоченные экономические операторы должны быть прозрачны в своей деятельности.

Утверждены требования к системе учета товаров и Правила проведения проверки наличия системы учета товаров и ведения учета товаров, передает Zakon.kz.

Уполномоченный экономический оператор – это участник внешнеэкономической деятельности, которому оказано доверие со стороны государства путем предоставления определенных льгот при оформлении ввозимых товаров (совершение таможенных операций и таможенных досмотров в первоочередном порядке, выпуск товаров до подачи декларации и т.д.). Поэтому деятельность УЭО должна быть прозрачна и законна. Одним из требований к УЭО является наличие системы учета товаров, данное требование прописано в таможенном законодательстве ЕАЭС и Республики Казахстан.

Приказом Первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 20 сентября 2019 года № 1030 утверждены требования к системе учета товаров, Правила проведения проверки наличия системы учета товаров и ведения учета товаров.

Указанный приказ регламентирует основные требования, которым должна соответствовать система учета товаров, конкретизированы способы предоставления удаленного доступа, а также порядок проведения проверки по вопросам наличия и ведения учета товаров.

Система учета товаров лица, претендующего на включение в реестр уполномоченного экономического оператора, должна обеспечивать возможность удаленного доступа для работников органов госдоходов.

В ходе разработки проект приказа обсуждался с представителями бизнес-сообщества, было проведено рабочее совещание с представителями НПП "Атамекен", конструктивные замечания высказанные представителями бизнеса приняты во внимание и учтены в проекте.

Данные требования обеспечат прозрачность деятельности УЭО.

Приказ вступит в законную силу в течение 10 календарных дней с момента государственной регистрации.

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