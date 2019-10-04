В День города в Талдыкоргане 100 семей отпраздновали новоселье

Важно отметить, что свой вклад в обеспечение населения данным жильем внесли и предприниматели региона.

В рамках Дня города ключи от 100 коттеджей в новом микрорайоне города Талдыкоргана "Береке" вручили 4 октября очередникам аким Алматинской области Амандык Баталов и летчик-космонавт, генерал-майор ВВС Айдын Аимбетов. Среди счастливых новоселов - многодетные семьи и ветераны-афганцы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

Выступая на церемонии вручения с приветственной речью, Амандык Баталов сказал:

- Пусть под обретенным вами шаныраком счастливо растут ваши дети, пусть всегда царят уют, согласие и достаток! Строительство этого коттеджного городка было начато несколько лет назад, но оно затянулось, и были недочеты. В этом году мы активизировали строительные работы, закончили 100 домов и сдаем их первым жильцам - нашим многодетным матерям и нуждающимся в жилье жителям. Благодаря государственной политике Елбасы, которую продолжает наш Президент, мы смогли добиться таких хороших результатов. Если мы сохраним наше единство и будем трудиться вместе, то достигнем еще больших высот. Еще раз поздравляю всех с Днем города и новосельем, желаю всего самого наилучшего, – сказал А. Баталов, перейдя к церемонии вручения ключей от домов, в которой также приняли участие летчик-космонавт, генерал-майор ВВС Айдын Аимбетов и председатель областного совета ветеранов Ермек Келемсеит.

Важно отметить, что свой вклад в обеспечение населения данным жильем внесли и предприниматели региона. В их числе руководители ТОО "Сарқан Май", "Адал", "Казфудпродакс", "Жаркент Арасан", "Табыс даму", "Нур-Шапагат", "Ақсу қант", "Вершки", "Жаркентский крахмалопаточный завод", КХ "Ернар", также принявшие участие в церемонии вручения ключей.

В ходе мероприятия с поздравлениями выступили многодетная мать Зылиха Нурсеитова, ветераны Афганской войны Мурат Амитов и Шормак Ильясов. Слова пожелания-бата произнес известный актер Алимгазы Райымбеков.

Участники мероприятия вместе с акимом области посетили дома многодетных матерей Рысхан Акбакировой и Зылихи Нурсеитовой, поздравив их с новосельем и вручив памятные подарки.

Стоит отметить, что в талдыкорганском коттеджном городке в соответствии с утвержденным проектом планируется строительство 606 индивидуальных жилых домов (коттеджей) общей площадью 56,4 тыс. кв. метров. В настоящее время здесь ведется строительство 155 двухэтажных индивидуальных домов площадью 13,9 тыс. кв. метров, 100 из которых были введены в эксплуатацию сегодня. В работах задействовано пять строительных компаний.

Кроме того, в целях решения жилищного вопроса многодетных и малообеспеченных семей из республиканского бюджета выделено 5,6 млрд. тенге, из них 3,4 миллиарда – на выкуп 492-х квартир и 2,2 миллиарда – на строительство 180 квартир. Также специально для многодетных семей в Талдыкоргане ТОО "Le Pes" строит два 125-ти квартирных дома общей площадью 10,2 тыс. кв. метров. В целом за январь-сентябрь текущего года в областном центре введено в эксплуатацию 100,4 тыс. кв. метров жилья, что в 1,8 раза выше уровня 2018 года.

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