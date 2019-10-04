Казахстан входит в десятку лучших стран мира по качеству дошкольного образования

По мнению экспертов TIMSS, Казахстан входит в 30-ку лучших стран по математическим компетенциям, и "ряду других предметов". Но по умению применять эти знания (анализ PISA) страна не входит даже в ТОП-50.

Казахстан входит в десятку лучших стран мира по качеству и охвату детей дошкольным образованием. Об этом 4 октября во время чествования лучших педагогов столицы и активных учителей чествовали сегодня на главной концертной площадке страны в Нур-Султане рассказал ответственный секретарь министерства образования и науки Арын Орсариев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Сейчас по разным параметрах находимся на очень хороших позициях, но по каким-то у нас есть вопросы. Мы говорим о том, что по линии до школы мы в первой мировой 10-ке. Это очень хорошо. У нас охват по программе "Балапан" более 95%, понятно, что в столице не все хорошо с этим обстоит. Но в целом по стране у нас ситуация хорошая, - сказал он.

Говоря о развитии среднего образования, чиновник отметил позитивные моменты – Казахстан, по мнению экспертов TIMSS, входит в 30-ку лучших стран по математическим компетенциям, и "ряду других предметов".

- Но по умению применять знания у нас хуже. Мы даже в 50 стран не входим, согласно исследованию PISA. Поэтому сейчас основная задача - сделать так, чтобы знания, которые мы даем, были функциональны. Понятно, что мы сейчас обновляем образование, используем опыт НИШ, самые лучшие мировые практики, и не всегда это хорошо, легко идет, но, тем не менее, мы продвигаемся, - дополнил он.

По мнению Орсариева, тот факт, что выпускники казахстанских школ поступают "в любые ВУЗы мира и Казахстана, и не только ВУЗы, создает большой задел на будущее". А бесплатная программа обучения ТиПО (техническое и профессиональное обучение) – возможность практически любого гражданина получить образование техническое за счет государства.

- В прошлом году мы очень сильно увеличили число грантов на высшее образование, в этом году еще увеличили. По охвату высшим образованием по международным меркам мы поднимаемся высоко. Мы говорим о программе "Болашак". Это такое достижение, которое многим государствам и не снилось. У нас пошли хорошие подвижки по науке, - продолжил он.

Спикер отметил, что, согласно международным исследованиям, самое слабое звено в системе образования - это статус педагога.

- Анализ показывает, что даже по сравнению заработной платой некоторых соседей мы часто не выигрываем, даже в сравнении с Узбекистаном. Поэтому мотивация педагогов, материальная мотивация становится важнейшим фактором того, как сделать нашу профессию престижной,- заключил он.

В Нур-Султане педагогов мотивируют, выдавая сертификаты (первоначальный взнос) на получение доступного жилья. Самое главное требование – наличие стажа в системе образования. Для тех, кто такого стажа не имеет, в столице построили общежитие. В преддверии Дня учителя акимат выдал молодым профессионалам 350 комнат.

- Сегодня в школах трудится свыше 17 тыс. педагогов. И подготовка кадров - это очень важный вопрос, осуществляется на базе центра модернизации образования, с привлечением отечественных и международных экспертов. В прошлом году более 100 учителей посетили 16 зарубежных стран для обмена опытом и повышения квалификации. По обновленному содержанию уже обучено 98% учителей города. Государство создает условия для улучшения материально-технической базы школы, в целом жилищных условий педагогов, - рассказал во время церемонии аким столицы Алтай Кульгинов.

Кроме того, сейчас 15 столичных школ работают в пилотном режиме. Министерство образования и науки дает этим учреждениям среднего образования возможность работать в новой организационно-правовой форме: теперь директора школы смогут сами контролировать свое штатное расписание, количество часов для каждого учителя, повышать зарплату и так далее, то есть получат в рамках пилота академическую свободу.

- Именно вы, дорогие учителя, способны найти в каждом ученике ту самую искорку, которая может сделать его выдающимся человеком в будущем. Успехи наших детей, это ваши успехи, ваш огромный труд, - обратился к учителям в заключении своей речи Альай Кульгинов.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан.

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