В Алматинской области состоялся международный инвестфорум

"ЖЕТЫСУ ИНВЕСТ-2019": "Инвестируй. Живи. Путешествуй" принес соглашения на 300 млрд тенге.

В Алматинской области состоялся международный инвестиционный форум "ЖЕТЫСУ ИНВЕСТ-2019": "Инвестируй. Живи. Путешествуй". В рамках форума подписано более 10 соглашений на сумму более 300 млрд тенге. Всего в работе форума приняли участие более 500 делегатов из 7 стран мира, включая дипломатов, известных бизнесменов, представителей крупных транснациональных и отечественных компаний, государственных структур и финансовых организаций. Организатором форума при поддержке акимата области выступило областное управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

Перед началом форума гости и участники мероприятия посетили выставку товаропроизводителей области. Свою продукцию представили ТОО "Гласман". "Лепсинск өнімдері", "Лукойл Азия Лубрикантс", "Маревен Фуд Тянь-Шань", "JLC сүт", ИП "Кадам KZ", "Arba wine", Аксуский и Коксуский сахарные заводы, всего порядка 40 компаний. На выставке был презентован и туристический потенциал области. Каждый желающий мог продегустировать представленную продукцию, обменяться контактами и наметить пути возможного сотрудничества.

Форум открыл член Совета директоров - независимый директор АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана", независимый директор АО "ВТБ банк - Казахстан" Досым Кыдырбаев, выступивший модератором.

Ролик о природе и социально-экономическом развитии Жетысу ознаменовал начало форума.

Затем с приветственной речью выступил аким Алматинской области Амандык Баталов:

- Добро пожаловать в прекрасный край семи рек "Жер жанаты Жетісу"! Как было сказано, в нашей области прекрасные природно-климатические условия, но самое главное наше богатство - это наши жители. На территории области в мире и согласии проживает более 100 наций и народностей, которые ежедневно трудятся и делают все, чтобы родной край процветал, а экономика развивалась. Мы со своей стороны привлекаем инвестиции, открываем предприятия, создаем рабочие места и многое нам удается благодаря вам, прибывшим сегодня на наш инвестиционный форум под названием "Живи. Инвестируй. Путешествуй". Вы вкладываете свои средства, порой рискуете, а мы убеждаем, стремимся помочь. Благодаря политике Елбасы, которую продолжает наш Президент Касым-Жомарт Токаев, мы создаем вам все условия, стараемся все внешнюю инфраструктуру подвести, сопровождаем на всех стадиях реализации проектов. На сегодняшний день мы из аграрного региона превратились в аграрно-индустриальный. В этом году мы подходим к 1 трлн. в промышленном производстве, а в сельском хозяйстве перешагнули черту в 850 млрд. тенге. Эти результаты достигнуты в том числе благодаря совместной работе с бизнес-сообществом. Надеюсь, что благодаря сегодняшнему форуму будут найдены новые точки соприкосновения, состоится подписание многих контрактов, над реализацией которых мы в дальнейшем будем работать. Завершая свою речь, хотел бы вспомнить известную пословицу: "Если хочешь идти быстро - иди один, а если хочешь дойти далеко - иди вместе". Поэтому давайте продолжать работать вместе, чтобы сделать больше для людей, для их благосостояния, - отметил А.Баталов.

Форум продолжили выступления отечественных инвесторов, представителей крупных транснациональных корпораций, реинвестирующих в область и работающих в регионе. Среди них Зейнулла Какимжанов - "Altay Asset Management", Андрей Матюхов - "Лукойл Лубрикантс", Карен Нерсесян - "Leroy Merlin", Темирхан Досмухамбетов - ТОО "Байсерке-Агро" и многие другие. Каждый из выступающих, рассказав о своей деятельности, отметил благоприятный инвестиционный климат и создаваемые в регионе условия для развития бизнеса. Своим опытом работы смогли поделиться и начинающие предприниматели, подробно остановившиеся на оказываемой государственной поддержке бизнеса.

Более подробно обсудить все направления, задать интересующие вопросы участники форума смогли в рамках панельных сессий, встреч в формате В2В, мастер-классов. Одна из панельных сессий будет посвящена развитию ключевых туристических продуктов области, в ходе которой можно обсудить вопросы стандартов качества туристских территорий, перспективы экологического и этнографического туризма, а также цифровизации туристских продуктов.

Стоит отметить, что инвестиционный форум проходил на базе Выставочного комплекса, в котором размещен региональный филиал Палаты предпринимателей "Атамекен".

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