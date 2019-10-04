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Дорога на БАО будет закрыта на зиму

Будут выставлены дополнительные дорожные знаки.

Фото : inform.kz4 октября 2019, 19:11

Дорога на Большое Алматинское озеро зимой будет закрыта. Об этом сообщили в РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк", передает МИА "Казинформ".

Согласно информации Алматинского областного филиала АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", для обеспечения безопасности дорожного движения для реализации строительно-монтажных работ и реконструкции дороги к Большому Алматинскому озеру по автомобильной дороге "Алматы - Космостанция" с учетом имеющихся обвалов, подмыва из-за погодных условий в зимний период проезд будет закрыт, будут установлены дорожные знаки 3.2 - "Движение запрещено".

В нацпарке добавили, что для проезда сотрудников природоохранного учреждения, пограничных служб, а также собственников земельных участков будут установлены следующие дополнительные дорожные знаки: "Прочие опасности" - 1.30; "Ограничение максимальной скорости" - 3.24; "Сужение дороги" - 1.18.2; "Объезд препятствие слева" - 4.2.2; "Обгон запрещен" - 3.20.


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