Мужчина утонул в уличном туалете в Уральске
Спасатели извлекают тело в дыхательных аппаратах и спецодежде.
Фото : pixabay.com4 октября 2019, 20:19
4 октября в Уральске мужчина утонул в уличном туалете, пишет "Казинформ" со ссылкой на ДЧС ЗКО.
ЧП произошло в 17:20 по адресу: ул. Шолохова, 21, автокомплекс "Форсаж". На место происшествия выехали представители ГУ "ОСО" ДЧС (3 человека лично состава и 1 единица техники). Была произведена откачка ассенизатором. Обнаружено тело гражданина 1971 г.р.
Спасателями производится извлечение тела в дыхательных аппаратах и в спецодежде.
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