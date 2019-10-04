Мужчина утонул в уличном туалете в Уральске

Спасатели извлекают тело в дыхательных аппаратах и спецодежде.

4 октября в Уральске мужчина утонул в уличном туалете, пишет "Казинформ" со ссылкой на ДЧС ЗКО.

ЧП произошло в 17:20 по адресу: ул. Шолохова, 21, автокомплекс "Форсаж". На место происшествия выехали представители ГУ "ОСО" ДЧС (3 человека лично состава и 1 единица техники). Была произведена откачка ассенизатором. Обнаружено тело гражданина 1971 г.р.

Спасателями производится извлечение тела в дыхательных аппаратах и в спецодежде.

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