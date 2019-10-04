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Как Путин отметит день рожденья

Обычно президент России уезжает на природу.

Фото : pixabay.com4 октября 2019, 20:55

Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких людей. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Он проведет день рождения на природе, - рассказал представитель Кремля. - С родными и близкими.

В этом году Путину исполнится 67 лет. Ему нечасто удается провести 7 октября без рабочих мероприятий, в том числе публичных. В 2017 году этот день пришелся на субботу, тогда Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ в Сочи.

Традиционно 7 октября он также много общается с лидерами других стран по телефону, принимая поздравления. Как заметил Дмитрий Песков, эти разговоры не обходятся и без обсуждения "субстантивных вопросов", так что и такие звонки - часть рабочего графика главы государства.

В 2016 году у Путина в этот день не было публичных мероприятий. Годом ранее он 7 октября выходил на лед в матче Ночной хоккейной лиги, а в 2014 году официально взял выходной и улетел встречать день рождения подальше от цивилизации, в сибирскую тайгу. Несколько раз на эту дату выпадали крупные международные мероприятия с участием президента РФ.

По словам Пескова, в целом глава государства чаще всего празднует день рождения с родными и близкими, иногда - с коллегами по работе.


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