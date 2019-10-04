Алмаз-матрешку нашли в России

Это первый подобный алмаз за всю историю мировой добычи.

В Якутии обнаружили уникальный алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз, передает Лайф.

Необычный драгоценный камень добыли на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате, уже в процессе сортировки специалисты обнаружили, что минерал существенно отличается от других. В связи с этим алмаз передали для изучения.

Согласно оценкам экспертов, возраст алмаза может составлять более 800 миллионов лет. Однако весит он всего 0,62 карата (0,124 грамма) и имеет скромные размеры 4,8×4,9×2,8 мм. Объем внутренней полости составляет всего 6 мм3, а объем внутреннего алмаза — 1,6 мм3. Он в свою очередь весит 0,02 карата (0,004 грамма).

Ученые пришли к выводу, что сначала появился внутренний алмаз, а внешний образовался во время последующих стадий роста кристалла. — Насколько нам известно, такие алмазы еще не встречались в истории мировой алмазодобычи. Это действительно уникальное творение природы, тем более что природа не любит пустоты. Обычно в таких случаях одни минералы замещаются другими без образования полости, — сообщили специалисты компании по добыче.

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