Павлодарец бросался под колеса машин

Одной из них оказался патрульный автомобиль.

Отчаянный павлодарец парализовал движение на одной из оживленных улиц Павлодара. Мужчина практически кидался под колеса автомобилей, передает Zakon.kz со ссылкой на AstanaTV.

Видео снял один из очевидцев. На кадрах видно, как человек идет навстречу движущимся машинам. Одной из них был патрульный автомобиль. Однако, судя по кадрам, полицейские просто объехали нарушителя.

После опасной прогулки мужчина продолжил хулиганить возле ларька с фастфудом, где стал приставать к прохожим. Свидетели говорят, что он был пьян. Теперь странного павлодарца разыскивают стражи порядка. За переход дороги в неположенном месте мужчине грозит штраф.

Серик Джумалиев, старший инспектор по особым поручениям МПС ДП Павлодарской области:

- В настоящее время проводится проверка по установлению личности данного пешехода и в дальнейшем - по составлению административного материала по статье 615, штраф по которой предусмотрен в 2 МРП, то есть 5 000 тенге.

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