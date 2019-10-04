Атмосферу Алматы пытаются изобразить на новом мурале

Впереди нас ждет еще несколько эпизодов из жизни обычных жителей южного мегаполиса,

Художница Александра Калачева пытается передать неповторимую атмосферу мегаполиса в своем мурале на стене одного из домов, передает Zakon.kz.

В каждом районе Алматы всегда найдется замечательная парикмахерская, свой овощной ларёк с овощами и фруктами, а на улицах можно встретить бойких городских работников, которые каждый день метут улочки и дворики нашего любимого города. Все эти моменты – так знакомы алматинцам, ведь это реальные повседневные маленькие живые истории наших горожан.

- У каждого города есть свои неповторимые черты, свой шарм. И Алматы тоже является таким городом со своими узнаваемыми деталями" - уверена казахстанская художница Александра Калачёва, которая приступила к росписи очередного фасада здания в Алматы в рамках IV Международного Фестиваля по монументальному искусству "MURAL FEST".

Идея создания такого мурала принадлежит куратору Фестиваля – Молдир Бекжан, которая сразу поняла, что для ее реализации идеально подойдет стиль художницы Александры Калачевой, которая работает в своей неповторимой манере и цветовой гамме.





Стоит особо отметить, что это только часть общей картинки. Впереди нас ждет еще несколько эпизодов из жизни обычных жителей южного мегаполиса, которые будут изображены на соседних стенах.

Художница обещает, что мурал получится очень теплым, атмосферным и, по-настоящему, алматинским.

Альберт Ахметов

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