Жительница Петропавловска обвинила акимат в поджоге своего коттеджа

Женщина утверждает, что дом мешал строительству школы.

Жительница Петропавловска обвиняет акимат в поджоге своего коттеджа: говорит, что дом мешал строительству школы и в один день сгорел при непонятных обстоятельствах. Летом между собственником жилья и акиматом разразился скандал вокруг компенсации за снос. Хозяева были недовольны маленькой суммой. Из-за этого встали строительные работы по возведению в микрорайоне новой школы, передает Zakon.kz со ссылкой на AstanaTV.

Причины возгорания пока неизвестны. От электричества жилище отключили еще летом. Печь тоже не функционировала. Причины пожара пока под вопросом.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

- Сейчас работает оперативно-следственная группа для установления точной причины пожара. В то же время в помощь следственной группе мы направили исследовательскую пожарную лабораторию.

Дом хотели снести вместе с другими ветхими строениями в южном микрорайоне Петропавловска. Но за участок разгорелась нешуточная борьба между акиматом и собственником жилья. Хозяева не позволили технике зайти на территорию и держали оборону. Из-за этого встало строительство новой школы на 900 мест.

Изначально жители коттеджа пошли властям на уступку и согласились на две трехкомнатные квартиры взамен, но потом решили, что и этого мало.

Аскар Хабибулин, заместитель акима Петропавловска:

- Им были предоставлены две трехкомнатные квартиры. Но после передачи семья Ромахиных отказалась съезжать с данной квартиры, требуя еще однокомнатную квартиру.

Изменить решение Ромахиных заставил развод. Две квартиры были оформлены на супругу, тогда как глава семейства оставался ни с чем. Несмотря на разлад в семье, Евгений и Светлана пытались добиться дополнительной жилплощади. Не получилось. А теперь еще и сгорел коттедж.

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