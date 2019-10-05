В Семее некому водить автобусы

Из-за нехватки водителей категории D происходит коллапс.

В Семее продолжается автобусный коллапс, который начался после того, как местные власти решили обновить автопарк, передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

С вводом новой маршрутной сети и обновленным транспортом в городе начались перебои с графиком. Причина – в нехватке водителей категории D. Напомним, в сентябре 80% общественного транспорта модернизировали. Руководство автопарка обещает в скором времени ситуацию исправить.

Самая популярная тема обсуждения семейчан – транспортный коллапс. Попасть в автобус без боя, возмущаются горожане, практически невозможно. А очереди на остановках – дело привычное. Почти месяц назад акимат объявил о введении новой маршрутной сети, продлении графика работы общественного транспорта и обновлении автопарка. Но на деле оказалось все по-другому.

Татьяна Рейхерт, жительница г. Семея:

- Ходят очень плохо. Не дождешься, особенно утром. Во-первых, они все переполнены. Во-вторых, не дождешься.

Наталья Горбенко, жительница г. Семея:

- Раньше было лучше, автобусы лучше были. Сейчас неудобные автобусы: мест мало, ступенек много.

Фаузия Амирханова, жительница г. Семея:

- Безобразие с автотранспортом, это какой-то кошмар. У меня есть дача, я ездила на 17-ом автобусе, сейчас его нет. Я возмущена, но сделать ничего не могу.

Магиза Кенжебаева, жительница г. Семея:

- Надо бы немного разработать графики. У нас вот 9-ый ходит на "Бобровку", но мало автобусов. Говорят, что пассажиров не хватает, но мы терпеливый народ же.

Не рады нововведению и сами водители. Василий Арбузов баранку пассажирского автобуса крутит вот уже 30 лет. Перешел работать в новый автопарк после закрытия старого, так что сравнивать есть с чем.

Василий Арбузов, водитель:

- Ухудшилось, конечно. Вы же видите, пассажиры на остановках, толпы народа кругом. В автобус войти невозможно, зеркало закрывают постоянно. Скорость не могу переключить. Во-первых, конструкция автобуса. Вы посмотрите, подъемы, коротыш. Нужно было не убирать большого класса автобусы, а наоборот, больше их для города сделать.

Ляззат Бибакирова, кондуктор:

- Мы ездим строго по графику. Но народ, конечно, все равно возмущается. Спрашивают, почему мы так долго не едем? Нам тоже нелегко с утра до вечера слушать от жителей столько жалоб.

Перебои с графиком возникли из-за нехватки водителей. Бывшие сотрудники автопарка, которые остались без работы после закрытия старого предприятия, не готовы идти на новые условия труда. Их обязывают устраиваться официально. Однако многие, как выяснилось, хотят скрыть свои доходы из-за имеющихся задолженностей по кредитам и алиментам. В эту же категорию вошли и получатели адресной социальной помощи.

Аскар Зияданов, директор автобусного парка:

- В случае, если он устроится к нам на работу официально, будут отчисляться пенсионные отчисления. Банки, а также те, которым они должны по алиментам, предъявляют претензии, чтобы они возвращали задолженность, в связи с чем они скрывают эти доходы. На сегодняшний день набор в автобусный парк продолжается, люди приходят. И я думаю, что в ближайшее время данный вопрос более или менее стабилизируется.

Сегодня на линиях не хватает порядка 20 автобусов, из-за чего страдают горожане. По словам руководства нового автопарка, им требуется еще около 80 водителей. В связи с этим было принято решение бесплатно обучить желающих категории D.

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