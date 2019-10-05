Житель Ташкента держал жену на цепи

Приходя домой с работы, он ее отпускал.

Мужчина в Ташкенте держал свою жену в плену на цепи, сообщает Sputnik Узбекистан.

Родители жительницы Ташкента обратились в правоохранительные органы с заявлением о том, что их дочь находится в плену в доме мужа. Для безопасности родители увезли дочь к себе.

Оказалось, что он держал ее на цепи по несколько часов в день: заковывал, когда уходил на работу, и освобождал после того, как возвращался вечером.

У супругов двое детей.

Сеть уже облетело видео, которое сняли родители девушки в момент, когда самого мужчины не было дома. В настоящее время правоохранительные органы занимаются данным делом.

На сегодняшний день в республике Узбекистан создано 160 центров реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия. Первый был открыт в 2018 году.

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