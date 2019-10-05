Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Алабай напал на оператора во время съемок

Вес собаки - около 80 килограммов.

Фото : 24.kz5 октября 2019, 01:36

Собака породы алабай укусила оператора "Хабара" Руслана Газезова во время съемок сюжета о приюте для бродячих животных, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Уральске.

- Не зря журналистскую деятельность считают одной из самой опасных. Вчера только опасались летающих кирпичей... А сегодня, (напророчили таки) получили производственную травму. Итак, снимаем приют для бродячих животных. Но видимо 80кг-ому алабаю не понравилась наша затея, но приглянулась филейная часть моего оператора. Вот так и работаем, - написала корреспондент "Хабара" Роза Сатканова в Facebook.

Как она сообщила, ее коллега Руслан отделался легким испугом.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты