Алабай напал на оператора во время съемок
Вес собаки - около 80 килограммов.
Фото : 24.kz5 октября 2019, 01:36
Собака породы алабай укусила оператора "Хабара" Руслана Газезова во время съемок сюжета о приюте для бродячих животных, передает Zakon.kz.
Инцидент произошел в Уральске.
- Не зря журналистскую деятельность считают одной из самой опасных. Вчера только опасались летающих кирпичей... А сегодня, (напророчили таки) получили производственную травму. Итак, снимаем приют для бродячих животных. Но видимо 80кг-ому алабаю не понравилась наша затея, но приглянулась филейная часть моего оператора. Вот так и работаем, - написала корреспондент "Хабара" Роза Сатканова в Facebook.
Как она сообщила, ее коллега Руслан отделался легким испугом.
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