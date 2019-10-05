Алабай напал на оператора во время съемок

Вес собаки - около 80 килограммов.

Собака породы алабай укусила оператора "Хабара" Руслана Газезова во время съемок сюжета о приюте для бродячих животных, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Уральске.

- Не зря журналистскую деятельность считают одной из самой опасных. Вчера только опасались летающих кирпичей... А сегодня, (напророчили таки) получили производственную травму. Итак, снимаем приют для бродячих животных. Но видимо 80кг-ому алабаю не понравилась наша затея, но приглянулась филейная часть моего оператора. Вот так и работаем, - написала корреспондент "Хабара" Роза Сатканова в Facebook.

Как она сообщила, ее коллега Руслан отделался легким испугом.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!