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Какой хлеб самый вредный

Свое мнение высказали врачи.

Фото : pixabay.com5 октября 2019, 02:04

Самым вредным хлебом является тот, состав которого занимает несколько строчек. Об этом сообщает "РГ" со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

По ее словам, чем проще состав хлеба, тем лучше. В идеале список ингредиентов должен состоять из муки, воды и соли. Однако большинство производителей этим не ограничиваются.

Также Соломатина отметила особую пользу ржаного хлеба. Буханка черного превосходит по содержанию витаминов и аминокислот пшеничный хлеб, к тому же черный — менее калорийный.

Тем не менее встретить на прилавках настоящий ржаной хлеб — большая проблема. Как правило, в магазинах продают продукт, где ржаной муки предельно мало.

— Производители используют пшеничную муку и краситель. Ржаных полей практически не осталось, — отметила Соломатина.

Эксперт посоветовала внимательно изучать состав продукта перед покупкой и уделять особое внимание ингредиентам, которые находятся в начале списка — из них и приготовлен хлеб. Последними указаны незначительные по количеству добавки.


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