Жильцы ЖК в Актау штурмом брали КСК

Представитель действующего КСК назвал это рейдерским захватом.

Причиной столь радикальных мер со стороны нескольких жительниц жилого комплекса "Оазис" стало недовольство оказываемыми услугами нынешней управляющей компании, сообщает Zakon.kz со ссылкой на инАктау.

Война между частью жильцов ЖК "Оазис" и обслуживающей комплекс компанией идет не первый месяц. Разбирательства неоднократно продолжались в суде. Люди утверждают, что управляющая компания некачественно оказывает свои услуги, однако сместить с "насиженного" места КСК не получилось.

В начале октября ситуация приобрела уже более криминальный характер. Представитель действующего КСК назвал это рейдерским захватом.

По словам юриста нынешнего КСК Натальи Юракшиной, инцидент произошел с 1 на 2 октября. Жительницы ЖК с полицейским участковым около восьми часов вечера ворвались в диспетчерскую, стали срывать ключи от технических помещений.

- Они говорили, что создали свое КСК, и просили нас покинуть помещение. При этом никакого протокола о том, что жильцы от нас отказываются не было, решения суда также не было. То есть никаких законных оснований на свои действия жительницы не имели. Они дали какие-то документы с подписями, якобы квартировладельцев, но, как выяснилось, большинство людей, чьи подписи значились на документах, никогда их не подписывали, - рассказала Наталья Юракшина.

- Эти женщины намеренно копят долги за услуги, оплачивают их только через суд. До этого они дважды подавали в суд, но проиграли его, - добавила юрист.

У второй стороны конфликта, своя правда. Собственники квартир считают, что действующая управляющая компания к своим обязанностям по содержанию общедомового имущества относится халатно, в конторе работают непрофессионалы, а зарплаты, которые им выдаются со средств квартировладельцев, сильно завышены. Поэтому управление домом часть жильцов решила взять на себя.

После инцидента компетентными органами было заведено уголовное дело по статье "Самоуправство" на несостоявшихся новых управленцев из числа жильцов. Обе стороны конфликта считают, что "война" еще не закончена.

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