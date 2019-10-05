Последняя дуэль – Головкин и Деревянченко прошли взвешивание
Головкин оказался на 90 грамм тяжелее.
Фото : 24tv.ua5 октября 2019, 06:46
Казахстанец Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) и украинец Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) провели последнюю дуэль взглядов перед боем за титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, передает Vesti.kz.
Это случилось на официальной церемонии взвешивания, в ходе которой Головкин оказался на 90 грамм тяжелее соперника. Оба соперники уложились в лимит категории.
Бой Головкин - Деревянченко пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
По казахстанскому времени поединок состоится утром 6 октября, около 9 утра.
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