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Последняя дуэль – Головкин и Деревянченко прошли взвешивание

Головкин оказался на 90 грамм тяжелее.

Фото : 24tv.ua5 октября 2019, 06:46

Казахстанец Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) и украинец Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) провели последнюю дуэль взглядов перед боем за титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, передает Vesti.kz.

Это случилось на официальной церемонии взвешивания, в ходе которой Головкин оказался на 90 грамм тяжелее соперника. Оба соперники уложились в лимит категории.

Бой Головкин - Деревянченко пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

По казахстанскому времени поединок состоится утром 6 октября, около 9 утра.


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