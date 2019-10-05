В ЗКО нашли тело, предположительно, пропавшей студентки

Причины смерти установят судмедэксперты.

В ЗКО обнаружили женский труп. Тело обнаружили неподалеку от поселка Янайкино района Байтерек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал TDK-42.

Сотрудники органов внутренних дел не исключают, что это исчезнувшая в октябре 2018 года 19-летняя студентка. Личность погибшей и причины смерти установят судмедэксперты.

-Будет проведена геномная экспертиза. Труп разложился. Телефон и вещи принадлежат пропавшей студентке, - сообщил начальник отделения УКП ДП ЗКО Ербол Бердешов.

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