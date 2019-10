Нам нужно есть детей! - экоактивистка из США выступила с призывом

Юная экоактивистка призвала "есть детей" для того, чтобы спасти планету. С таким заявлением она выступила во время встречи с представительницей Демократической партии Александрией Окасио Кортес. Эмоциональная речь активистки попала на видео и была транслирована американскими каналами, сообщает Life.ru.

Сторонница Александрии Окасио-Кортес прервала речь конгрессвумен словами о неминуемом изменении климата. Она заявила, что политики США Green New Deal ("Новый зеленый курс"), направленной на решение проблемы климата и экономического неравенства, недостаточно. По ее мнению, мало избавиться от выхлопных газов, ведь большое количество людей являются основным отравляющим фактором для планеты.

One of Ocasio-Cortez's constituents loses her mind over climate change during AOC's townhall, claims we only have a few months left: "We got to start eating babies! We don't have enough time! ... We have to get rid of the babies! ... We need to eat the babies!" pic.twitter.com/uVmOnboluI