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Нам нужно есть детей! - экоактивистка из США выступила с призывом

Даже если мы разбомбим Россию, у нас останется слишком много людей, - считает девушка.

Фото : Скриншот с видео5 октября 2019, 07:40

Юная экоактивистка призвала "есть детей" для того, чтобы спасти планету. С таким заявлением она выступила во время встречи с представительницей Демократической партии Александрией Окасио Кортес. Эмоциональная речь активистки попала на видео и была транслирована американскими каналами, сообщает Life.ru.

Сторонница Александрии Окасио-Кортес прервала речь конгрессвумен словами о неминуемом изменении климата. Она заявила, что политики США Green New Deal ("Новый зеленый курс"), направленной на решение проблемы климата и экономического неравенства, недостаточно. По ее мнению, мало избавиться от выхлопных газов, ведь большое количество людей являются основным отравляющим фактором для планеты.

— У нас не так много времени. В мире слишком много углекислого газа. Все мы, все мы загрязнители. <...> Даже если мы разбомбим Россию, у нас останется слишком много людей. <...> Это большая проблема. Нам нужно есть детей! — громко сообщила активистка.

Однако, когда девушка перешла на крик, ей отключили микрофон. На кадрах видео также заметно, что на футболке активистки есть надпись "Спасите планеты — ешьте детей".

Сама Александрия Окасио-Кортес была шокирована выступлением активистки. Она попросила девушку успокоиться, однако осудить странное предложение девушки не осмелилась.

Стоит отметить, что в своей речи активистка ссылается на слова шведского профессора, который еще в начале сентября призвал есть человеческое мясо для решения проблемы изменения климата.

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