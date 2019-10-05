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Принц Гарри подал в суд на известные британские газеты

Принц пошел на конфликт с британской прессой из-за "участившихся жестоких нападок" таблоидов на его супругу.

Фото : peopletalk.ru5 октября 2019, 08:55

Принц Гарри подал в суд на владельцев британских таблоидов Sun и Daily Mirror в связи с предполагаемой прослушкой его телефонных разговоров, передает ТАСС.

По сведениям газеты The Guardian, необходимые для начала рассмотрения иска документы пока еще не были переданы суду адвокатами принца. Его интересы представляет юридическая фирма Clintons, ранее участвовавшая во многих делах, касавшихся прослушки телефонов знаменитостей репортерами.

1 октября Меган Маркл подала в суд на британский таблоид Mail on Sunday, опубликовавший личное письмо, которое она отправила своему отцу. Герцогиня Сассекская обвиняет газету в недобросовестном использовании личной информации и нарушении британского закона об авторском праве. Публикация этого письма стала очередным витком давно тянущегося скандала вокруг отношений герцогини с отцом, не присутствовавшим на ее свадьбе, которая состоялась 19 мая минувшего года. В пятистраничном послании отцу Маркл просит его прекратить лгать в попытке заработать деньги на сенсационных заявлениях.

Как ранее заявил сам Гарри, супруги пошли на конфликт с британской прессой из-за "участившихся жестоких нападок" таблоидов на его супругу. Статьи о конфликте бывшей актрисы с отцом, ее голливудских привычках и "непозволительных тратах", а также ссорах с супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон регулярно появляются на страницах британских газет. По словам принца, большинство этих историй являются заведомой ложью.


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