Казахстанцев ждет суббота без осадков
В ряде областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Лишь на юге с прохождением атмосферных фронтальных разделов ночью и утром пройдет дождь. Местами по республике ожидаются туман, ветер 15-20 м/с, на юге – пыльная буря.
В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области местами – туман, в Кызылординской области днем местами ожидается пыльная буря. В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях ночью и утром местами – туман.
На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на северо-западе Жамбылской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юге Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в Алматы: +16, преимущественно ясно.
Погода в Нур-Султане: +17, преимущественно ясно.
Полный прогноз погоды на 5 октября.
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