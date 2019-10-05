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Казахстанцев ждет суббота без осадков

В ряде областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Фото : WallpapersCraft5 октября 2019, 09:30

На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Лишь на юге с прохождением атмосферных фронтальных разделов ночью и утром пройдет дождь. Местами по республике ожидаются туман, ветер 15-20 м/с, на юге – пыльная буря.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области местами – туман, в Кызылординской области днем местами ожидается пыльная буря. В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях ночью и утром местами – туман.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на северо-западе Жамбылской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юге Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы: +16, преимущественно ясно.

Погода в Нур-Султане: +17, преимущественно ясно.

Полный прогноз погоды на 5 октября.


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