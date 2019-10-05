Не бойтесь мечтать и смело идите к своей цели - Сапарбаев дал наставления молодежи

На встречу собрались студенты, молодые предприниматели, рабочие, спортсмены, волонтеры. Каждый из них уже успел чего-то добиться.

Заместитель Премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область пообщался с активной молодежью. Встреча прошла в стенах Карагандинского государственного технического университета. "Мечтай. Стремись. Развивайся" - таков был лейтмотив беседы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Молодые люди рассказали вице-премьеру о своих первых успехах. А он дал свои советы: смело идти к своей мечте и не упускать возможностей.

- Движущей силой общества является молодежь. Каждый человек мечтает о том, чтобы у него было хорошее будущее. Наша цель - создать молодежи условия для самореализации, - отметил Бердибек Сапарбаев.

Вице-министр информации и общественного развития РК Марат Азильханов рассказал о реализации государственных программ в сфере молодежной политики. Он отметил, что в Год молодежи реализуется 89 крупных мероприятий. Разработаны меры по решению жилищной проблемы. Получило поддержку молодежное предпринимательство.

- Год молодежи, будущий Год волонтерства и набор в Президентский кадровый резерв - все эти шаги говорят о том, что в стране молодые люди могут себя реализовать и быть счастливыми, - подчеркнул вице-министр.

На встречу собрались студенты, молодые предприниматели, рабочие, спортсмены, волонтеры. Каждый из них уже успел чего-то добиться.

О своих первых шагах в бизнесе рассказал молодой фермер Биржан Иманов. Своей историей успеха поделился участник программы "Еңбек" Александр Концевич. Обучившись на курсах предпринимательства, он получил грант и открыл оздоровительный центр.

Начинающие предприниматели поблагодарили Елбасы и государство за возможность осуществить свою мечту.

Студентка КарГУ им. Е. А. Букетова Ольга Калмыкова выступила на государственном языке. Будущий журналист призвала молодежь изучать и любить казахский язык, знать историю своей страны, чтить традиции. Она прочитала стихотворение Абая "Әсемпаз болма әрнеге".

- Истинный гражданин должен внести свой вклад в развитие нации и государства. Не забывайте о своих национальных ценностях, - поддержал слова студентки вице-премьер. - Молодежь должна быть воспитанной и культурной. Все это есть в произведениях Абая, в его назиданиях. Сегодня, в эпоху перемен, нам нужны все духовные ценности, о которых говорил и писал Абай.

Студентка 4-го курса КарГТУ, Президентский стипендиат Екатерина Казанцева рассказала о разработке, признанной лучшей на международном IT-форуме в Караганде. Команда, членом которой является девушка, предложила мобильное приложение в сфере общественного транспорта. Екатерина обратилась с просьбой: учредить специальную стипендию для студентов, занимающихся наукой.

Бердибек Сапарбаев пообещал по возвращении в столицу поручить Министерству образования и науки рассмотреть этот вопрос.

Вице-премьер отметил, что следующий Год волонтерства станет логическим продолжением Года молодежи. Впереди предстоит большая работа по поддержке молодежных инициатив, подчеркнул он.

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