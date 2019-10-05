Число погибших на протестах в Ираке достигло 65

Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни.

Число погибших в ходе протестов в Ираке за три дня возросло до 65 человек, сообщает РИА Новости.

Протесты начались во вторник в Багдаде, к среде они охватили не только столицу, но и несколько провинций. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.

Власти полностью отключали со среды по пятницу доступ к интернету в Багдаде и ряде других районов в центре и на юге страны. Комендантский час, введенный в ночь на четверг в Багдаде, к вечеру охватил также провинции Наджаф, Майсан, Зи-Кар, Бабил, Васит. Закрыты КПП на границе с Ираном. При этом протесты не прекратились.

Лидер иракских шиитов, глава парламентского блока "Саирун" Муктада ас-Садр призвал к отставке правительства страны и досрочным выборам.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал правительство и демонстрантов в Ираке к диалогу.

Год назад масштабные народные волнения проходили на юге страны, в основном в портовом городе Басра. Демонстранты протестовали против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли.

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