Педагог - это не просто профессия - Дарига Назарбаева поздравила учителей

Это призвание и ответственная миссия.

Председатель Сената поздравила учителей с профессиональным праздником, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - с Днем учителя!

Это очень добрый, близкий каждому из нас праздник, ведь педагог - это не просто профессия, это призвание и ответственная миссия. Цель учителя – воспитание образованного, открытого новым знаниям, современно мыслящего поколения. Сегодня принципиально важно не только дать нашим детям навыки и компетенции, но и привить умение учиться, веру в себя, ответственность за свои поступки.

Мы искренне гордимся казахстанскими учителями. Сегодняшний праздник – это прекрасная возможность для всех учеников, всех, кто учится сейчас, всех, кто уже давно закончил школу, выразить признательность и благодарность своим наставникам.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов! Пусть ученики радуют вас своими победами и достижениями!

Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева

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