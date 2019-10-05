Павлодарский полицейский завоевал Кубок мира по кикбоксингу

В финале ему противостоял кикбоксер из Ирака.

Старший лейтенант полиции из Павлодара Нурсултан Хасанов одержал победу на Кубке мира по кикбоксингу в Анапе (Россия), в котором приняли участие спортсмены из 27 стран, передает МИА "Казинформ".

- Задача стояла не из легких - выступить по максимуму. Задуманное было реализовано на 100%. В финале мне противостоял кикбоксер из Ирака, который был отлично подготовлен, но тем не менее мне удалось выиграть этот бой, а вместе с ним и турнир, - поделился своими впечатлениями павлодарский полицейский старший лейтенант Нурсултан Хасанов.

Он защищал честь Казахстана на Кубке мира по кикбоксингу в Анапе. Н. Хасанов выступал в весовой категории до 67 кг и удостоился медали высшего достоинства, сообщили журналистам в департаменте полиции Павлодарской области. В престижных соревнованиях приняли участие спортсмены из 27 стран мира.

- Состав спортсменов на Кубке мира был весьма представительный. Помимо сборной России, понравились выступления сборных Турции, Узбекистана и Ирака. Организация турнира была на высшем уровне; я рад и горд тем, что благодаря победе флаг Казахстана возвышался на турнире, - добавил Нурсултан Хасанов.

В напряженном бою с сильными соперниками, проявив высокое мастерство, несгибаемую волю и настоящий спортивный характер, павлодарский полицейский в очередной раз защитил свои титулы.

- Нурсултан с двенадцатилетнего возраста посещает спортивные секции. Окончив среднюю школу в Экибастузе, он поступил на факультет физической культуры и спорта Павлодарского педагогического института, - рассказали о нем в департаменте полиции.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!