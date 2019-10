Хроника повседневной жизни ньюйоркцев от Джеффа Мермельштейна

Большую часть своей карьеры Джефф Мермельштейн посвятил съемке обычных прохожих, исполняющих свои будничные роли. Начиная с 1980-х годов, он выходит на улицы, чтобы вести хронику повседневной жизни ньюйоркцев, документировать суть общества и неотретушированную реальность.

Мермельштейн – современный мастер в жанре нью-йоркской уличной фотографии. Он ходит по городу с Leica на груди и делает снимки с такой непринужденностью, с которой большинство людей моргает.

- Я по-прежнему взволнован, делая фотографии в основном в Нью-Йорке. Никогда от этого не устаю и сохраняю увлеченность в создании новых образов. Нью-Йорк для меня привлекателен, потому что здесь есть энергия, не похожая ни на один другой город. Мне это никогда не надоедает, – рассказывает фотожурналист.

Джефф Мермельштейн (Jeff Mermelstein) родился в 1957 году в Нью-Джерси. Его родители эмигрировали в Штаты, пережив холокост во Вторую мировую войну. В 13 лет на бар-мицву Мермельштейн получил в подарок от брата фотоаппарат, тогда и начал снимать.

Учился в Ратгерском колледже и в школе при Международном центре фотографии. Сотрудничество с новостными изданиями (LIFE, The New Yorker, The New York Times) сочетает с работой над личными фотопроектами, документирует уличную жизнь в традициях таких фотомастеров, как Элен Левитт, Гарри Виногранд, Луи Фаурер.

Его не тянет в путешествия за неординарными снимками. В уличной фотографии Мермельштейн ценит возможность создавать нечто необыкновенное из банального. О своем стиле работы фотограф говорит: "Я вуайерист – я не спрашиваю у людей, можно ли их сфотографировать. В каком-то смысле я краду у них нечто без спроса. Я не предупреждаю людей, что фотографирую, потому что нельзя делать то, чем я занимаюсь, разговаривая с людьми, прежде чем их запечатлеть. Но у меня нет чувства вины в связи с этим. Мне интересно сделать интересную фотографию и мне абсолютно комфортно, потому что я никого не пытаюсь обидеть через камеру. Это просто то, чем я занимаюсь, и это мой способ реагировать на людей".

У Мермельштейна есть привычка не просматривать только что отснятые пленки, а дать им "промариноваться" в течение месяца или двух. Это помогает эмоционально дистанцироваться от своих снимков, с большей объективностью судить о сильных и слабых кадрах, а также пережить их с новой радостью.

Источник: Cameralabs

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!