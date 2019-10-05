Яхту в Актау выбросило на камни

Возможно, произошла непредвиденная поломка в районе крепления.

По предварительной информации яхт-клуба "Бриз", утром 4 октября яхту унесло с якорной стоянки около шести часов утра к 4 микрорайону. На момент происшествия на судне не было людей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на нАктау.

- Инцидент мог произойти по ряду причин, которые выясняются. Возможно, произошла непредвиденная поломка в районе крепления, при помощи которого яхта была пришвартована к стоянке, и ее унесло. Этому в определенной степени способствовали и неблагоприятные погодные условия. С владельцем яхты мы связались в тот же день. Он и наши ребята практически весь день пробыли на месте. Ситуация осложняется тем, что у нас не имеется технических возможностей, чтобы ее вытащить с камней, но мы стараемся помочь, - сообщили в яхт-клубе.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!