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Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником

Учителя-замечательные люди, дающие знания нашим детям, - Президент.

Фото : Twitter5 октября 2019, 13:35

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником, сообщает Zakon.kz

От всей души поздравляю всех учителей с их профессиональным праздником. Учителя-замечательные люди, дающие знания нашим детям, воспитывающие их в духе патриотизма. Будем поддерживать учителей, достойных граждан страны, - написал Глава государства в Twitter.


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