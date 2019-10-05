Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником
Учителя-замечательные люди, дающие знания нашим детям, - Президент.
Фото : Twitter5 октября 2019, 13:35
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником, сообщает Zakon.kz
От всей души поздравляю всех учителей с их профессиональным праздником. Учителя-замечательные люди, дающие знания нашим детям, воспитывающие их в духе патриотизма. Будем поддерживать учителей, достойных граждан страны, - написал Глава государства в Twitter.
От всей души поздравляю всех учителей с их профессиональным праздником. Учителя-замечательные люди, дающие знания нашим детям, воспитывающие их в духе патриотизма. Будем поддерживать учителей, достойных граждан страны.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) October 5, 2019
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