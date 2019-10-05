В Туркестанской области задержан чиновник
Он подозревается в завладении мошенническим путем денежными средствами гражданина в общей сумме 140 000 тенге.
Руководитель Казыгуртского районного отдела земельного кадастра и регистрации Правительства для граждан подозревается в мошенничестве, сообщает Zakon.kz со ссылкой на антикоррупционную службу.
Антикоррупционной службой совместно с ДКНБ Туркестанской области по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения изобличен руководитель Казыгуртского районного отдела земельного кадастра и регистрации филиала НАО "Государственная корпорация "Правительства для граждан" по Туркестанской области.
Он подозревается в завладении мошенническим путем денежными средствами гражданина в общей сумме 140 000 тенге из ранее оговоренных 200 000 тенге за выдачу государственного акта на земельный участок и технического паспорта на дом.
Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности, будет вынесено судом.
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