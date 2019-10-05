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В Туркестанской области задержан чиновник

Он подозревается в завладении мошенническим путем денежными средствами гражданина в общей сумме 140 000 тенге.

Фото : rureporter.com5 октября 2019, 14:16

Руководитель Казыгуртского районного отдела земельного кадастра и регистрации Правительства для граждан подозревается в мошенничестве, сообщает Zakon.kz со ссылкой на антикоррупционную службу.

Антикоррупционной службой совместно с ДКНБ Туркестанской области по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения изобличен руководитель Казыгуртского районного отдела земельного кадастра и регистрации филиала НАО "Государственная корпорация "Правительства для граждан" по Туркестанской области.

Он подозревается в завладении мошенническим путем денежными средствами гражданина в общей сумме 140 000 тенге из ранее оговоренных 200 000 тенге за выдачу государственного акта на земельный участок и технического паспорта на дом.

Досудебное расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности, будет вынесено судом.


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