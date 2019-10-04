Религиовед старшеклассникам: Вы должны быть очень осторожными и разборчивыми в соцсетях

Мероприятие проведено при поддержке Управления общественного развития города Алматы.

В общеобразовательной школе № 104 Ауэзовского района г. Алматы прошла встреча члена Информационно-разъяснительной группы города с учениками 11 классов, на которой речь шла о профилактике религиозного экстремизма, терроризма и радикальной идеологии, сообщает Zakon.kz.

Лектор – известный религиовед Нурмухаммед Мейманхожа рассказал старшеклассникам, что такое деструктивные религиозные течения, секты, международные экстремистские и террористические организации, какие из них запрещены на территории нашей страны, какова суть их деятельности и так далее. А также о том, как не попасть в такие организации и как можно обезопасить себя, своих близких и друзей. Главное, на что обратил внимание подростков эксперт, это то, что в наше время практически все дети пропадают в интернете и смотрят все подряд, а также заводят там друзей, которые, к сожалению, порой оказываются сомнительными или являются адептами нетрадиционных религиозных течений.

- Вы должны быть очень осторожными в соцсетях и быть очень разборчивыми при выборе новых виртуальных друзей, - подчеркнул спикер. – Возможно, среди практикующей молодежи могут быть приверженцы радикальной идеологии, но они вам об этом, конечно, не скажут, а будут незаметно и тихо завлекать вас в свою организацию. Так что будьте осторожны, не попадайтесь в сети вербовщиков, которые расставлены в интернете и соцсетях.

Во время беседы сто стороны школьников было много вопросов, в том числе прозвучали неожиданные. Например, они интересовались, что делать с атеистами и с сатанистами.

- Если говорить об атеистах, то это свободный выбор каждого человека, - пояснил религиовед. – А что касается сатанистов, то они тоже относятся к опасным сектам, поэтому, если увидите какие-нибудь факты, сообщите в дежурную часть полиции или в акимат по линии Управления общественного развития города.

Также были вопросы по поводу ношения бороды и коротких штанов. Один из школьников спросил, почему мирянам разрешают носить бороду, им за это никто ничего не говорит, а мусульманам не разрешают.

- По Конституции Республики Казахстан – Основного закона страны, никто никого не ограничивает в ношении бороды, отращивать ее или нет, это дело самого человека, - ответил Нурмухаммед Мейманхожа. – А потом… Это, наверное, мода, а мода вещь приходящая-уходящая, через несколько лет борода, может, уже не будет в моде…

Также лектор просветил старшеклассников, сколько миссионеров работают в нашей стране. По его словам, их у нас свыше 500, они к нам приехали из 20 стран мира.

- А их деятельность контролируется со стороны государства? - прозвучал вопрос из зала.

- Да, конечно, - пояснил лектор и привел небольшую статистику. – В 2017 году было выявлено множество различных административных правонарушений со стороны религиозных объединений миссионеров, которые находились в городе Алматы. Их оштрафовали на сумму свыше семи миллионов тенге.

В целом по южному мегаполису активно и широко идет информационно-разъяснительная работа по профилактике религиозного экстремизма и терроризма. Так, аналогичные мероприятия уже проведены в сотнях коллективов, в том числе в школах, колледжах, в трудовых коллективах и так далее. Только в минувшую неделю члены Информационно-разъяснительной группы побывали почти на сорока объектах и провели соответствующие беседы. Работа в этом направлении будет продолжена до конца года в рамках Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2018-2022 годы.

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