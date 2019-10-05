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Даурен Абаев назначен президентом Национальной федерации Qazaq kuresi

На площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоялась пресс-конференция в рамках очередной конференции Федерации казах курес Республики Казахстан.

Фото : ortcom.kz5 октября 2019, 15:35

Президентом республиканской федерации "Қазақ күресі" назначен Даурен Абаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на службу центральных коммуникаций.

На площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоялась пресс-конференция в рамках очередной конференции Федерации казах курес Республики Казахстан.

В конференции приняли участие Президент Федерации "Қазақ күресі" РК Арман Шураев и министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

Президент Федерации казах курес РК Арман Шураев рассказал о развитии Федерации в целом за 2013-2019 годы, о сегодняшней роли казах курес в мировом спорте. Спикер рассказал, как "Қазақстан Барысы" превратился из проекта в национальную идею. Под председательством Шураева балуаны по казах курес вошли в число самых успешных спортсменов страны, а казах курес стал национальным брендом.

Стоит отметить, что благодаря проектам "Алем Барысы", "Евразия Барысы", "Жас Барыс", "Халық Барысы" сформирован социальный лифт для спортсменов по национальному виду спорта.

Также под руководством Шураева Федерация вошла в состав Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта. Историческим шагом стало то, что казах курес включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, была создана Международная федерация "Qazaq kuresi".

Арман Шураев отметил, что в течение 6 лет своего руководства было вложено немало усилий и навыков в развитие национального спорта – казах курес. Поблагодарив всех за доверие, А.Шураев объявил о сложении полномочий президента Федерации и на этот высокий пост был назначен министр информации и общественного развития Даурен Абаев.


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